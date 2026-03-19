David de Gil Gómez revive el Siglo de Oro con ‘El almirez de plata’, su nueva novela histórica

El escritor sevillano David de Gil Gómez regresa al panorama literario con ‘El almirez de plata’, una novela histórica que transporta al lector al siglo XVI a través de una trama cargada de aventuras, misterio y aprendizaje, y que sirve como precuela de su reconocida ‘Trilogía del silencio’.

Publicada por Pábilo Editorial, la obra sigue el viaje iniciático del joven Juan de Luna, un personaje que se enfrenta a una época marcada por la dureza de la Inquisición, las desigualdades sociales y los peligros de los caminos, sin perder su esencia ni su humanidad.

A lo largo de sus más de 700 páginas, el relato se desarrolla en distintos enclaves históricos como Toledo, Mérida, Córdoba y Sevilla, con especial presencia de escenarios onubenses como Palos de la Frontera y Moguer, además de incluir pasajes en la América colonizada.

El autor construye un thriller histórico en el que se entrelazan episodios de violencia, naufragios y persecuciones con momentos de reflexión, amistad y amor, ofreciendo una visión completa de una época compleja y fascinante.

Con esta nueva publicación, David de Gil Gómez amplía el universo narrativo iniciado con ‘La trilogía del silencio’, una saga que ha logrado captar a miles de lectores y que ahora encuentra en ‘El almirez de plata’ una pieza clave para comprender sus orígenes.

El libro ya está disponible en librerías de toda España, así como en plataformas digitales, y su lanzamiento irá acompañado de una gira de presentaciones y firmas en la que el autor acercará su obra al público.

Nacido en Sevilla en 1979, David de Gil Gómez combina su labor literaria con su profesión como enfermero, una experiencia que influye en la profundidad psicológica de sus personajes y en la construcción de historias marcadas por la introspección y la superación personal.