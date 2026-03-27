La Diputación inicia la restauración de la imagen de San Roque, copatrono de Huelva

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha el proceso de restauración de la imagen de San Roque, copatrono de la ciudad de Huelva, una de las piezas devocionales e históricas más relevantes del patrimonio artístico onubense.

La escultura, realizada en madera policromada y atribuida al imaginero Juan Bautista Vázquez el Viejo, se conserva actualmente en la Catedral de La Merced, donde ha permanecido durante siglos formando parte de su patrimonio.

La devoción a San Roque en la ciudad se remonta al menos a finales del siglo XVI, cuando la imagen contaba con una ermita propia en la zona de la Vega Larga. Posteriormente, ya en el siglo XVII, se integró en el retablo mayor del templo mercedario, aunque con el paso del tiempo y la desaparición de su cofradía, fue relegada a un retablo menor, donde permanece en la actualidad.

El deterioro provocado por el paso del tiempo ha hecho necesaria una intervención que permitirá recuperar los valores originales de la obra, especialmente su policromía, además de actuar sobre las zonas dañadas para garantizar su correcta conservación.

Los trabajos están siendo llevados a cabo por la restauradora Rocío Calvo Lázaro, siguiendo criterios técnicos que respetan la integridad histórica y artística de la talla.

Con esta actuación, la Diputación refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia, contribuyendo a preservar una imagen de gran valor cultural, devocional e identitario para la ciudad.