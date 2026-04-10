La Diputación de Huelva presenta ‘Colón Flamenca 2026’, una revista referente en la moda flamenca

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido la presentación de la nueva edición de la revista ‘Colón Flamenca 2026’, una publicación consolidada como referente en el ámbito de la moda flamenca y dirigida a diseñadores, empresas y profesionales del sector.

El acto, respaldado por la Agencia Destino Huelva, ha puesto de relieve la importancia de esta revista como escaparate del talento y la creatividad vinculados a la moda flamenca, un sector estrechamente ligado a las tradiciones de la provincia y con un importante peso económico.

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha destacado que la publicación “ha sabido consolidarse como un espacio de visibilidad para los profesionales del sector, contribuyendo a su proyección y dinamizando una actividad que genera oportunidades y empleo”.

Impulsada por la Agencia de Moda y Comunicación Kilah, la revista alcanza su mayoría de edad con esta edición, manteniendo su apuesta por la difusión de la moda flamenca tanto en formato impreso como digital. Su director, Fernando Ponce, ha subrayado el papel de la publicación como plataforma para dar a conocer el trabajo de diseñadores y firmas, reforzando su presencia dentro y fuera de la provincia.

En sus páginas, ‘Colón Flamenca 2026’ recoge las principales tendencias y novedades de la temporada de romerías y ferias, así como contenidos destacados de eventos como Huelva Flamenca, reflejando la evolución y vitalidad de este sector.

La portada de esta edición está protagonizada por la cantaora Argentina, con un diseño firmado por Javier Mojarro. La artista ha mostrado su satisfacción por formar parte de la publicación, destacando su vínculo con el traje de flamenca, una prenda con la que asegura sentirse profundamente identificada.

El acto ha reunido a numerosos profesionales del sector y ha contado también con la presencia de representantes institucionales de la Diputación, sirviendo como punto de encuentro para poner en valor la fortaleza de la moda flamenca en Huelva y su capacidad de proyección a través de la cultura y la creatividad.