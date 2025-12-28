La Diputación de Huelva convoca el XVI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, dotado con 6.000 euros

La Diputación de Huelva ha publicado la convocatoria de la XVI edición del Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, un galardón destinado a fomentar la creación literaria en el ámbito de las artes escénicas y a rendir homenaje a la figura del dramaturgo onubense Jesús Domínguez.

El certamen incrementa su dotación económica hasta los 6.000 euros, 1.000 más que en la edición anterior, y está dirigido a textos teatrales originales, inéditos, de tema libre y escritos en lengua castellana. Podrán participar personas físicas, mayores de edad, de cualquier nacionalidad, siempre que no hayan sido premiadas con anterioridad en este concurso.

Las bases permiten la presentación de un número ilimitado de obras por autor, siempre que cumplan los requisitos establecidos. No se admitirán textos que hayan sido publicados, representados o premiados previamente, ni traducciones, adaptaciones o refundiciones de obras ya existentes, incluidas las del propio autor.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 17 de febrero de 2026, sesenta días naturales después de la publicación de la convocatoria en el BOP de Huelva. Las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica de la Diputación, dentro del apartado de Concursos y Premios del Catálogo de Servicios, mediante un procedimiento que no requiere identificación digital. Toda la documentación deberá presentarse en formato PDF y ajustarse a los requisitos técnicos establecidos.

Este premio reafirma el compromiso de la institución provincial con la cultura y el impulso de la dramaturgia contemporánea. En la pasada edición, el jurado seleccionó como obra ganadora El vientre de las arañas, de la autora granadina Gracia Morales, una pieza centrada en la salud mental adolescente que fue elegida entre más de 500 textos procedentes de 18 países.

Con cerca de 3.000 obras presentadas desde su creación y quince ediciones celebradas, el Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez está considerado uno de los certámenes más prestigiosos y consolidados del ámbito teatral, contribuyendo al desarrollo de la dramaturgia y a la proyección de nuevos autores tanto a nivel nacional como internacional.