La Diputación acoge una exposición que retrata la esencia de la Semana Santa en toda la provincia

La Diputación de Huelva acoge durante estos días en el hall de su sede la exposición del II Concurso de Fotografía Cofrade, una propuesta que invita a recorrer la Semana Santa onubense a través de la mirada de los fotógrafos participantes en este certamen organizado por Huelva Información.

La muestra reúne un total de 23 imágenes captadas en diferentes puntos de la provincia, ofreciendo un recorrido visual por momentos de fervor, detalles patrimoniales y escenas características de las hermandades. Desde salidas procesionales hasta instantes de recogimiento, las fotografías reflejan la riqueza y diversidad de una tradición profundamente arraigada.

Entre las localidades representadas figuran Zalamea la Real, Cartaya, Galaroza, Moguer, Jabugo, Aracena, Isla Cristina, Ayamonte, El Cerro de Andévalo, Beas, San Juan del Puerto, Cortegana, Minas de Río Tinto o Niebla, configurando un mosaico que pone en valor tanto la singularidad de cada enclave como el denominador común de la tradición cofrade.

La obra ganadora de esta segunda edición es del fotógrafo Ildefonso Donaire, natural de Trigueros, quien ha captado al Cristo del Carmelo en un instante de especial simbolismo. La imagen destaca por el uso del contraluz, evocando la transición entre la muerte y la esperanza, y ha sido además elegida para ilustrar la portada de la guía de Semana Santa de Huelva y su provincia.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado la calidad de los trabajos presentados y ha subrayado el papel de la fotografía como herramienta para conservar y transmitir emociones y tradiciones.

El certamen, que permite a cada participante presentar hasta tres imágenes —al menos una de ellas tomada fuera de la capital—, refuerza su vocación de mostrar la dimensión provincial de la Semana Santa.

La exposición se convierte así en una oportunidad para que ciudadanos y visitantes se acerquen a diferentes perspectivas de una de las celebraciones más importantes de Huelva, al tiempo que pueden recoger un ejemplar de la guía editada con motivo de estas fechas.