La Diputación acoge dos nuevos encuentros de reflexión en el marco de la exposición ‘Por la Santa Cruz, a la luz’

La Diputación Provincial de Huelva inicia el programa de actividades paralelas de la exposición Por la Santa Cruz, a la luz, que se muestra en la Sala de la Provincia, con la celebración de dos encuentros de reflexión centrados en la religiosidad popular, el patrimonio cofrade y su proyección en la sociedad actual.

El primero de los actos tendrá lugar mañana viernes, 30 de enero, a las 19.00 horas, en el Salón de Plenos, con el coloquio “Los misterios de la Síndone de Turín y el Santo Sudario de Oviedo”, a cargo de Jorge Manuel Rodríguez Almenar, profesor titular de Derecho de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología. Durante su intervención, el ponente abordará el estudio científico, histórico y documental de estas reliquias, así como los principales interrogantes que continúan generando.

El programa continuará el sábado 7 de febrero, a las 12.00 horas, con el debate “Valores y retos de las Cofradías de Silencio”, que contará con la participación de Ignacio Soro Cañas, Hermano Mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, y Manuel León Carmona, teniente Hermano Mayor y anterior Diputado Mayor de Gobierno de la misma corporación. Ambos reflexionarán sobre el papel de estas hermandades, sus principios fundacionales y los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad.

Las dos actividades serán de entrada libre hasta completar aforo y se enmarcan dentro del programa conmemorativo del XXV aniversario de la Erección Canónica de la Cofradía de la Santa Cruz, organizado con la colaboración de la Diputación de Huelva.

La exposición Por la Santa Cruz, a la luz, que puede visitarse del 15 de enero al 7 de febrero, ofrece un recorrido por el patrimonio artístico, devocional y simbólico de la Cofradía de la Santa Cruz, reuniendo enseres, tallas, pinturas y documentación histórica. La muestra está comisariada por Eduardo A. García González del Corral y se completa con este ciclo de coloquios y debates que busca fomentar el conocimiento y la reflexión en torno al patrimonio cofrade onubense.