Desierto, Dame Veneno, Ojú que marrón y Mari Cuñi triunfan en el Carnaval Colombino

El Carnaval Colombino ya tiene ganadores tras la celebración de la final del concurso, que ha vuelto a llenar de ambiente carnavalesco el escenario onubense y ha dejado un alto nivel en todas las modalidades.

En la categoría de comparsas, el primer premio ha sido para Desierto, la propuesta dirigida por Raúl Barneto, que ha conquistado al jurado con una puesta en escena sólida y un repertorio cargado de mensaje y musicalidad.

El galardón en la modalidad de coros ha recaído en Dame Veneno, una agrupación que ha destacado por su potencia vocal, su afinación y una interpretación muy celebrada por el público.

En cuartetos, el primer premio ha sido para Ojú que marrón, nos han vendido a Huelva Televisión, una propuesta humorística que ha sabido conectar con la actualidad y arrancar carcajadas tanto en preliminares como en la gran final.

Por último, en la modalidad de murgas, el triunfo ha sido para Mari Cuñi, que se ha impuesto gracias a un repertorio ágil, con letras ingeniosas y una interpretación muy aplaudida.

El fallo del jurado pone el broche de oro a una edición del Carnaval Colombino marcada por la calidad de las agrupaciones y la gran respuesta del público, consolidando un año más esta cita como uno de los grandes referentes culturales de Huelva.