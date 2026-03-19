Cubacultura 2026 prepara una edición con cine, música y fotografía de primer nivel en Trigueros

La provincia de Huelva volverá a mirar a Cuba este verano con la celebración de Cubacultura 2026, que del 19 al 26 de agosto alcanzará su decimotercera edición en Trigueros, consolidado como uno de los eventos culturales más singulares del calendario estival.

El ciclo, que tendrá como escenarios principales el Centro de Arte Harina de Otro Costal y el Convento de Santa Catalina, ofrecerá una programación multidisciplinar con cine, música, exposiciones, literatura, teatro y gastronomía.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que se trata de una cita que “fomenta los lazos entre dos mundos a través del talento y la cultura”, en una semana que reunirá propuestas de primer nivel.

Uno de los ejes principales será el apartado audiovisual, con la proyección de películas y documentales como ‘Al oeste, en Zapata’, de David Bim, o ‘A media voz’, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, además de piezas vinculadas a las exposiciones programadas.

En el ámbito de la fotografía, la edición contará con la obra del reconocido fotógrafo Alberto Díaz ‘Korda’, autor de la icónica imagen del Che Guevara, junto a exposiciones dedicadas a Silvio Rodríguez y al proyecto ‘Cuba iluminada’, de Héctor Garrido, que celebra su décimo aniversario.

La música también será protagonista con conciertos de La Dame Blanche, Habana Abierta y Equis Alfonso, que ofrecerán una muestra de la diversidad sonora cubana, desde los ritmos tradicionales hasta propuestas más contemporáneas.

El programa se completa con teatro, con la obra ‘Jacuzzi’ de Yunior García, y literatura, con presentaciones de autores como Karla Suárez, en una apuesta por acercar la creación cultural cubana en todas sus vertientes.

Cubacultura está organizado por Lourdes Santos, Juan Manuel Seisdedos, Laura de la Uz y Héctor Garrido, con la colaboración de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Trigueros, reafirmando su papel como puente cultural entre Huelva y Cuba.