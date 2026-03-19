La Muestra de Sabores de Cuaresma regresa a la Gran Vía con productos artesanales de toda la provincia

La Diputación de Huelva ha inaugurado una nueva edición de la Muestra de Sabores de Cuaresma en los soportales de la Gran Vía de la capital, donde desde hoy y hasta el próximo domingo se podrán degustar y adquirir productos típicos de estas fechas elaborados por trece empresas de la provincia.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto a los diputados José Carlos Roda y Juan Daniel Romero, y el coordinador de la oficina Marca Huelva, Emiliano Cabot, ha participado en la apertura de esta octava edición, que reúne a productores de distintas comarcas onubenses.

El evento ofrece una amplia variedad de dulces tradicionales como torrijas, pestiños, roscos, hornazos o cocas, además de mieles, vinos, conservas y mermeladas, todos ellos elaborados de forma artesanal y siguiendo recetas tradicionales.

Baquero ha destacado que esta muestra supone un impulso para las pequeñas y medianas empresas de la provincia, al tiempo que contribuye a preservar una parte esencial de la cultura gastronómica onubense, basada en recetas transmitidas de generación en generación.

En total, participan empresas procedentes de la Sierra, el Andévalo, el Condado, la Costa y el área metropolitana, consolidando esta cita como un escaparate del producto local en vísperas de la Semana Santa.

La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 22 de marzo con horario ininterrumpido, ampliado durante el fin de semana, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de los sabores más tradicionales de la Cuaresma en pleno centro de Huelva.