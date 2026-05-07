Calañas acogerá el Día del Fandango con dos jornadas dedicadas a la esencia cultural de Huelva

El municipio de Calañas será escenario los próximos 12 y 13 de junio de los actos del Día del Fandango de la provincia, una cita que rinde homenaje a este palo flamenco coincidiendo con el nacimiento de Paco Toronjo, figura clave del género.

La programación, impulsada por la Diputación de Huelva, incluirá actividades como una Ronda de Guitarras, la lectura de la declaración institucional, recitales flamencos y espectáculos de artistas como Rita Martín y María Canea.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó que “el fandango es el eco de una provincia entera”, subrayando su valor como expresión cultural ligada a la historia y las tradiciones de Huelva. Además, se rendirá homenaje a Gonzalo Clavero, a quien definió como “una persona clave en la conservación de nuestras raíces”.

El alcalde de Calañas, Diego Carrasco, ha mostrado su satisfacción por acoger esta cita, que se celebrará en el antiguo Mercado de Abastos, un espacio emblemático del municipio, coincidiendo además con la presencia de la Virgen de Coronada por su Coronación Canónica.

El programa arrancará el viernes con una Ronda de Guitarras y el espectáculo ‘Atávico’ de María Canea, mientras que el sábado se celebrará el acto institucional, recitales y el espectáculo ‘La luz del olvido’ de Rita Martín, además de una cajonada flamenca.

El fandango de Huelva, declarado Bien de Interés Cultural, vuelve así a situarse en el centro de la vida cultural de la provincia con un evento que pone en valor su riqueza y su arraigo popular.