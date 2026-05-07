La 41 edición del Festival de Teatro y Danza consolida a Niebla como referente escénico nacional

El Castillo de Niebla volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales del país con la celebración de la 41 edición del Festival de Teatro y Danza, que se desarrollará del 11 de julio al 29 de agosto con una programación que apuesta por la calidad, la diversidad y la cercanía al público.

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, ha destacado que el objetivo es “garantizar el acceso a la cultura desde el territorio, con ambición y con una programación que conecte con públicos diversos”.

El Festival mantiene sus dos grandes líneas: una programación principal con ocho espectáculos —seis de teatro y dos de danza— y el ciclo Atrévete, con seis propuestas dirigidas especialmente a público joven y familiar. Según Baquero, muchas de las obras llegan tras su paso por festivales de referencia como Almagro, Mérida o Alcalá, lo que “sitúa a Niebla dentro del circuito de la actualidad escénica”.

La programación principal arrancará el 11 de julio con ‘Flamenco Patrimonio’, de Patricia Guerrero junto al Ballet Flamenco de Andalucía. Le seguirán títulos como ‘La vengadora de las mujeres’, de Lope de Vega; ‘Burladas’, una revisión contemporánea del mito de Don Juan; ‘Timón de Atenas’, con Pepe Viyuela; ‘Antígona, la estirpe maldita’, de la compañía Atalaya; ‘La dama boba’; el espectáculo de danza ‘Muerta de amor’, de Manuel Liñán; y ‘Fedra en los infiernos’, protagonizada por Lidia Bosch.

Por su parte, el ciclo Atrévete se celebrará los jueves en la Plaza de Santa María con propuestas como ‘Los perros’, de Led Silhouette; ‘Intrusos’, de Lolo Fernández; ‘Empaque’, de Germán López; o ‘NiquiÑaque’, entre otras, acercando las artes escénicas a nuevos públicos en un formato más accesible.

El alcalde de Niebla, Joaquín Molina, ha subrayado que el festival es “un referente a todos los niveles” y ha destacado las mejoras en el Castillo, con la renovación del Patio de Armas y nuevos espacios que harán la experiencia “más novedosa y atractiva”.

Como antesala del certamen, un gran dragón articulado de más de seis metros recorrerá las calles de Niebla y Huelva en un espectáculo itinerante de teatro visual, música y fuego, acercando el festival a la ciudadanía.

Además, el programa incluye iniciativas como ‘A Escena’, con la participación de la Escuela de Danza Isa Cantos, una nueva imagen del festival y servicios como ludoteca gratuita para facilitar la asistencia del público.

Las funciones principales tendrán lugar a las 22:30 horas en el Castillo, mientras que el ciclo Atrévete se celebrará a las 21:30 en la Plaza de Santa María, consolidando una edición que refuerza el papel de Niebla como uno de los grandes referentes culturales del verano en Andalucía.