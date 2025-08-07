Cortelazor la Real celebra este sábado su XXV Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre

Cortelazor la Real acoge este sábado, 9 de agosto, la XXV edición del Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la Sierra de Huelva y que volverá a reunir a artistas de toda España, así como a jóvenes promesas del pincel.

El concurso está abierto a pintores nacionales y extranjeros residentes en España, quienes deberán plasmar en sus obras la esencia del pueblo y su entorno. La técnica es libre y los soportes —en blanco o con una imprimación lisa de un solo color— deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 50x70 y 100x100 centímetros. Los participantes deberán inscribirse y sellar sus lienzos entre las 9:00 y las 11:00 horas en el Museo de Pintura José Pérez Guerra, lugar donde también deberán entregar sus obras, sin firmar ni enmarcar, de 14:00 a 15:00 horas.

El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer a las 20:00 horas en la Plaza de Andalucía. Entre los premios destacan el Primer Premio “Blanca Candón González”, dotado con 2.000 euros; el Segundo Premio “Margarita Salgado”, con 1.500 euros; el Tercer Premio “Diputación Provincial de Huelva”, con 900 euros; y el Premio del Jurado Popular “Villa de Cortelazor la Real”, de 300 euros, que será elegido por los propios vecinos entre las 18:30 y las 19:30 horas.

Además, se concederán otros galardones como el Premio “Artista Local”, dotado con 250 euros y reservado a personas empadronadas en el municipio desde hace al menos un año (excepto ganadores de las dos ediciones anteriores), y el Premio "Alternativo", que permitirá exponer el próximo año en el Museo Pérez Guerra con un mínimo de diez obras.

Las piezas premiadas pasarán a formar parte del patrimonio artístico municipal y serán integradas en la colección del museo local, incluyendo los derechos de reproducción.

Espacio para los más jóvenes

En paralelo, el certamen celebrará el ya tradicional “Día de la Pintura para Escolares”, dirigido a niños en edad escolar. Quienes deseen participar deberán inscribirse también entre las 9:00 y las 11:00 horas en el museo, donde recibirán el soporte y material necesario para crear su obra. Las entregas se realizarán en el mismo lugar entre las 14:00 y las 15:00 horas. Todos los niños recibirán un diploma de participación y el fallo se anunciará tras el certamen de adultos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cortelazor la Real refuerza su apuesta por la cultura, la creatividad y el patrimonio, convirtiendo al municipio en un referente artístico del verano onubense.