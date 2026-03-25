Cortegana acogerá un ‘Senderos de Música’ único con un cartel 100% femenino

Cortegana será escenario del 25 al 27 de junio de la novena edición de ‘Senderos de Música’, un festival ya consolidado en la provincia que este año presenta como gran novedad un cartel íntegramente femenino, reuniendo a artistas de primer nivel en un evento gratuito que combina cultura, naturaleza y turismo.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que esta edición supone un paso más en la evolución del festival, subrayando que “por primera vez en su historia, toda la programación está protagonizada por mujeres artistas y DJs”, en una apuesta clara por el talento femenino y la creación contemporánea.

El evento reunirá a más de 5.000 personas y contará con nombres destacados como Tanxugueiras, María José Llergo, Rocío Márquez, Karmento o Carmen Xía, en un cartel que fusiona música de raíz, flamenco, electrónica y nuevas tendencias.

El festival arrancará el jueves 25 de junio con la proyección del documental ‘Fandango’, mientras que el viernes 26 actuarán Tanxugueiras, Karmento y Carmen Xía, junto a la DJ Atrik. El sábado 27 será el turno de María José Llergo, Rocío Márquez y Bronquio, el dúo Carmen y María y la DJ Bea Dollz.

Todos los conciertos tendrán lugar en el Estadio de Fútbol Gumersindo Anarte, donde también habrá zona gastronómica y mercadillo, mientras que la actividad cinematográfica se desarrollará en la Plaza de la Constitución.

La alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, ha puesto en valor la celebración del festival en el municipio, recientemente reconocido como Municipio Turístico de Andalucía, señalando que se trata de “una invitación a descubrir nuestra esencia, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y nuestro entorno natural”.

Desde la organización, la empresa Eventualia ha destacado el carácter innovador de esta edición, asegurando que “es posiblemente el único festival gratuito de España con un cartel compuesto exclusivamente por mujeres”, en un homenaje al papel de la mujer en la música.

‘Senderos de Música’ se consolida así como una cita clave del verano onubense, reforzando la proyección cultural y turística de la Sierra y apostando por un modelo que une tradición, modernidad y desarrollo rural.