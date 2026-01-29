El Coro de Huelva, "Dame Veneno", hace historia y se mete en cuartos del COAC de Cádiz

El Coro de Huelva Dame Veneno ha logrado un hito histórico al clasificarse para los cuartos de final del COAC, convirtiéndose en la primera agrupación coral de la provincia que alcanza esta fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. El grupo afrontará mañana una actuación de máximo nivel en una de las sesiones más destacadas del certamen.

Dame Veneno compartirá escenario en el Gran Teatro Falla con algunas de las agrupaciones más punteras del Carnaval, como el Coro de Julio Pardo, la chirigota de los Pibes, la chirigota del Sheriff o la comparsa del Chapa, lo que otorga aún mayor relevancia al pase conseguido por la formación onubense.

El avance a cuartos confirma la buena acogida del repertorio y el crecimiento artístico de un coro joven, que en apenas cinco años de trayectoria ha conseguido abrirse paso en un concurso tradicionalmente dominado por agrupaciones de Cádiz capital y su entorno.

El director del coro, Manuel Tirado, ha valorado el logro con emoción: “Es algo histórico. En solo cinco años de vida y en nuestro tercer año en el concurso nos metemos en cuartos. Para nosotros es un orgullo y lo es también para todos los carnavaleros de Huelva”. Tirado ha destacado además el respaldo recibido: “Somos el único coro que representa a Huelva en la capital y nos tienen mucha simpatía. El móvil no me ha parado desde esta mañana. Ahora toca hacer trabajo de logística e intentar hacerlo lo mejor posible el día de mañana”.

Desde el entorno del coro se vive el momento con ilusión y orgullo, conscientes de que el nombre de Huelva volverá a sonar con fuerza en el Falla en una noche marcada por el nivel y la exigencia. Pase lo que pase a partir de ahora, Dame Veneno ya ha dejado una huella imborrable en la historia del Carnaval onubense.