El Club de Lectura de Textos Dramáticos celebra una nueva sesión abierta en la Biblioteca Provincial

La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá el próximo lunes, 19 de enero, una nueva sesión del Club de Lectura de Textos Dramáticos, una iniciativa cultural abierta a todas las personas interesadas en el teatro y la lectura desde una perspectiva participativa.

La cita se celebrará a las 19.00 horas en el salón de actos y estará moderada por Juan José Oña, especialista en artes escénicas, quien guiará el análisis y la reflexión en torno a los textos seleccionados para esta sesión.

El Club de Lectura de Textos Dramáticos forma parte del programa “Un lunes al mes”, impulsado por el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, con el objetivo de fomentar el interés por la dramaturgia y crear espacios de encuentro y debate en torno a la creación teatral.

La actividad cuenta con aforo limitado, con preferencia para las personas inscritas en el club, aunque está abierta al público general hasta completar la capacidad del recinto. La iniciativa se consolida como una propuesta cultural estable dentro de la programación de la Biblioteca Provincial y del panorama cultural onubense.