Circo y flamenco se funden en Niebla

El 41 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla alcanza esta semana su ecuador con una nueva cita del programa paralelo ‘Atrévete’, que mañana jueves ofrecerá el espectáculo gratuito ‘Empaque’, de Chicharrón Circo Flamenco, en la Plaza de Santa María.

La propuesta, creada e interpretada por Germán López Galván, combina circo, flamenco, música, humor y poesía en un montaje de gran fuerza visual que invita al público a reflexionar sobre la identidad a través de una dramaturgia contemporánea basada en los malabares, el cante, los ritmos y la palabra.

Con el movimiento, la bata de cola, los guantes de boxeo y los juegos malabares como elementos escénicos, el artista construye un lenguaje propio para plantear una pregunta universal: "¿Quién soy?", rompiendo las fronteras entre disciplinas y demostrando el potencial creativo del diálogo entre el flamenco y el circo.

El programa ‘Atrévete’ vuelve a sacar el festival a la calle con espectáculos gratuitos dirigidos a todos los públicos, especialmente a jóvenes y familias. La Plaza de Santa María se consolida así como escenario para propuestas de danza, clown, circo, flamenco y teatro.

‘Empaque’ será la tercera cita del ciclo tras las actuaciones de Led Silhouette y Lolo Fernández. La programación continuará el 13 de agosto con una doble sesión de danza andaluza protagonizada por Gero Domínguez y Sara Jiménez, y concluirá el 20 de agosto con la compañía gallega Teatro Valente y su espectáculo ‘NiquiÑaque’.

Mientras tanto, la programación principal del Festival continuará el sábado con la representación de ‘Antígona. La estirpe maldita’, a cargo de la compañía Atalaya.