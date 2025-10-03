Choquerart convertirá la Casa Colón en epicentro cultural los días 19 y 20 de diciembre

Huelva acogerá el próximo mes de diciembre la primera edición de Choquerart, una experiencia cultural innovadora que se celebrará los días 19 y 20 en la Casa Colón. La cita, presentada este viernes por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, reunirá a una treintena de artistas en un programa transversal e inclusivo que combina música, talleres formativos, exposiciones y propuestas gastronómicas.

Impulsado por NOON Culture y Golden Soul Records, con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, el evento pretende situar a la capital en el mapa cultural contemporáneo, proyectando la identidad local. “Será una plataforma para dar visibilidad al talento onubense, pero también servirá para dar a conocer la ciudad fuera de nuestras fronteras, conectando con referentes nacionales e internacionales de la cultura electrónica y contemporánea”, subrayó Molina.

En el cartel destacan nombres como Cora Novoa, pionera de la electrónica española, que presentará su innovador espectáculo audiovisual The Eternal Circle A/V Live; Undo Live!, figura clave de la escena barcelonesa; o el proyecto experimental Pirámida & Isabel Martín Live!, junto a una amplia representación de artistas locales.

Choquerart no se limitará a los conciertos. El programa incluye talleres como la Masterclass de mezcla y síntesis musicalo Música con Frutas, pensados para familias y colectivos educativos, así como exposiciones sobre la historia de la cultura electrónica en España y una propuesta gastronómica de la mano de establecimientos onubenses.

Los organizadores, Germán Prieto y Adrián Fernández, han definido el proyecto como “una experiencia de ciudad que quiere mostrar a Huelva como escenario de creación y vanguardia, sin dejar a nadie fuera”.

Las entradas estarán disponibles desde la próxima semana a través de la web entradas.huelva.es y en noonmusicamoderna.com.