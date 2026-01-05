El Centro de la Comunicación Jesús Hermida supera las 6.000 visitas y se consolida como referente cultural en Huelva

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha cerrado 2025 con un balance muy positivo, alcanzando las 6.181 visitas, lo que supone un incremento de cerca de 1.700 personas respecto a 2024. Estos datos confirman la consolidación de este espacio cultural impulsado por el Ayuntamiento de Huelva como uno de los principales focos de actividad cultural y divulgativa de la ciudad.

A lo largo del año se han desarrollado más de un centenar de actividades, entre charlas, talleres, mesas redondas, proyecciones, exposiciones y grabaciones de podcasts, manteniendo una programación estable durante los doce meses, incluidos los periodos vacacionales. Esta continuidad ha permitido atraer a un público diverso y mantener un flujo constante de visitantes.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que “en apenas un año el Centro de la Comunicación se ha convertido en una referencia cultural para la ciudad, con una programación atractiva y de primer nivel que ha despertado el interés tanto de los onubenses como de quienes nos visitan”, subrayando que el aumento de visitas “demuestra que la apuesta municipal está dando sus frutos”.

El auditorio ha acogido encuentros con figuras destacadas del mundo de las letras y el periodismo, como los escritores Javier Cercas y Mikel Santiago, así como periodistas de reconocido prestigio como Carlos del Amor, Mariló Montero o Paco Lobatón. Además, se han celebrado talleres especializados sobre libertad de prensa, inteligencia artificial aplicada al periodismo, redes sociales o comunicación y flamenco.

Las exposiciones han sido una constante durante todo el año, con muestras dedicadas a la historia de la radio y la telefonía en Huelva, al legado profesional de Jesús Hermida, al fotoperiodismo o a la creación artística contemporánea, cerrando el año con la exposición ‘The Onubensers’.

El Centro también ha reforzado su vertiente educativa con la visita de numerosos centros escolares de la capital y la provincia, que han participado en talleres prácticos sobre prensa escrita, pensamiento crítico y detección de noticias falsas. A ello se suma la puesta en marcha de nuevos servicios como las audioguías, muy demandadas por los turistas, con visitantes procedentes tanto de distintos puntos de España como del extranjero.

El balance de 2025 confirma así el crecimiento del Centro de la Comunicación Jesús Hermida como un espacio vivo, dinámico y en constante evolución, llamado a seguir siendo uno de los grandes referentes culturales de Huelva en los próximos años.