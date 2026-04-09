El Centro de la Comunicación Jesús Hermida inaugura ‘Adelaida’, una exposición que conecta pasado y presente a través del arte y la inteligencia artificial

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado este jueves la exposición ‘Adelaida’, un proyecto artístico y fotográfico que propone una reflexión sobre la memoria histórica y la construcción de los relatos a través de una innovadora combinación de imágenes de archivo y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial.

La muestra, producida por el festival internacional PHotoESPAÑA, se podrá visitar hasta el próximo 8 de mayo y constituye una de las principales propuestas culturales del centro para este año. A través de ella, se invita al visitante a recorrer la vida de Adelaida Martínez-Corera, una mujer que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX y que desafió los roles sociales y de género de su tiempo.

Creada por Mercedes Hausmann y Jorge Salgado, la exposición reconstruye la historia de la protagonista a partir de documentos históricos, fotografías antiguas y escenas recreadas con tecnología actual, completando así los vacíos que no quedaron registrados. Este enfoque permite acercar al presente una trayectoria vital marcada por la superación y la ruptura de convencionalismos, tras asumir la gestión de dos edificios familiares tras enviudar.

El proyecto plantea además una mirada crítica sobre las narrativas oficiales, poniendo el foco en figuras que quedaron fuera de los relatos tradicionales. El uso de herramientas tecnológicas actuales establece un diálogo entre pasado y presente, ampliando las posibilidades de interpretación y ofreciendo una experiencia más inmersiva al visitante.

‘Adelaida’ ha sido exhibida previamente en el Museo del Romanticismo de Madrid, siendo el espacio onubense su segunda sede. Coincidiendo con esta exposición, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha incorporado mejoras en su sala expositiva, con nuevos sistemas de panelado y mejoras en el sonido que refuerzan la calidad de las muestras.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes en horario de mañana, así como en horario de tarde los martes y jueves. Además, se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas para grupos previa reserva.

Con esta iniciativa, Huelva continúa reforzando su oferta cultural con propuestas innovadoras que combinan arte, tecnología y memoria histórica, acercando al público nuevas formas de entender el pasado desde el presente.