El Centro de la Comunicación acoge la exposición fotográfica del concurso ‘Alas del Odiel’

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado la programación cultural de 2026 con la exposición del concurso fotográfico ‘Alas del Odiel’, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva para difundir y poner en valor la biodiversidad del Paraje Natural Marismas del Odiel mediante la creación artística.

La exposición, inaugurada en la tarde de este martes, reúne una selección de 17 fotografías elegidas por el jurado entre las presentadas al certamen, incluyendo las tres obras galardonadas con el primer, segundo y tercer premio, así como varias menciones especiales. Las imágenes ofrecen una mirada artística y naturalista sobre la avifauna del paraje, con escenas de alimentación, cría y vida cotidiana de distintas especies que habitan en este espacio protegido.

Durante el acto inaugural, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que la muestra supone “una magnífica oportunidad para acercar a la ciudadanía la belleza y singularidad de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Huelva”, subrayando además la vocación de continuidad del certamen y su compromiso con la cultura, el medio ambiente y la sensibilización sobre el patrimonio natural.

El concurso ‘Alas del Odiel’, celebrado por primera vez este año, ha contado con una notable participación, con 45 fotógrafos inscritos y un total de 145 imágenes presentadas. El primer premio, dotado con 500 euros, ha sido para la fotografía ‘Rojo Vivo’, de Francisco Romero; el segundo premio, con 300 euros, ha recaído en ‘Atardecer en Marismas’, de Antonio Aguilera; y el tercer premio, dotado con 150 euros, ha sido para ‘Entrega nupcial’, de Sara Manga.

Durante la inauguración se ha hecho entrega de diplomas tanto a los premiados como a los autores de las obras seleccionadas, agradeciendo la alta participación y la calidad de los trabajos presentados. La muestra permite al visitante recorrer visualmente la diversidad ornitológica de las Marismas del Odiel, combinando divulgación ambiental y sensibilidad artística.

El certamen se enmarca dentro de las propuestas culturales municipales orientadas a fomentar la creación artística y la concienciación medioambiental, con especial atención a las Marismas del Odiel, declaradas Reserva de la Biosfera.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 20 de enero en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, con entrada libre, en horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y las tardes de martes y jueves de 17.00 a 20.00 horas.