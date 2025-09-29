Casting abierto en Minas de Riotinto para la próxima película de Alejandro Salgado, ‘Claros de bosque’

La productora ‘La Maleta Films’ ha iniciado el proceso de casting para su próxima película, dirigida por el reconocido cineasta Alejandro Salgado y titulada Claros de bosque. El rodaje está programado para los meses de febrero y marzo de 2026 en localizaciones de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El casting presencial tendrá lugar el jueves 2 de octubre, de 19:00 a 21:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Minas de Riotinto. La convocatoria está abierta a hombres y mujeres de distintas edades y perfiles, y no se requiere experiencia previa. Todos los seleccionados recibirán una remuneración por su trabajo.

Entre los perfiles solicitados se encuentran:

Mujeres de 30 a 40 años, con luz y voz grave.

Mujeres de 50 a 70 años, con energía, determinación o cabello cano.

Mujeres mayores de 60 años, con ternura y fuerza.

Mujeres mayores de 65 años, con energía y picardía.

Hombres de 38 a 50 años, delgados y discretos.

Hombres de 55 a 75 años, de origen portugués y hablantes de portugués.

Hombres mayores de 70 años, con energía y picardía.

Quienes no puedan asistir de forma presencial pueden enviar su candidatura por correo electrónico a castingclarosdebosque@gmail.com, incluyendo nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad de residencia y adjuntando dos fotografías recientes. Además, si es posible, se puede incluir un vídeo de presentación de máximo dos minutos.

La iniciativa busca involucrar a la comunidad local en la producción y convertir la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en un escenario vivo para la próxima obra de Alejandro Salgado, ofreciendo una experiencia única a todos los participantes.