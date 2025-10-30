Cartaya celebra el legado de Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento

Cartaya ha rendido homenaje este miércoles a Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, en un acto cultural celebrado en el Teatro del Centro Cultural “Alcalde Juan Antonio Millán Jaldón”.

El evento, titulado “Converso con el hombre que siempre va conmigo”, ha estado a cargo del Grupo de Teatro Leído “El Nombre es lo de Menos” y se enmarca dentro de la programación especial del Día de las Bibliotecas, organizada por el Ayuntamiento de Cartaya a través del área de Cultura y la Biblioteca Municipal.

La representación, basada en una compilación de textos de José Mª Rodríguez, ofreció al público un viaje emotivo por la obra y el pensamiento del poeta sevillano, rescatando su palabra y su espíritu crítico a través de la interpretación y la lectura dramatizada.

Con esta actividad, el municipio se ha sumado a la conmemoración nacional del autor de Campos de Castilla, reafirmando su compromiso con la difusión de la literatura y la memoria cultural. El público respondió con calidez a una cita que recordó, una vez más, que la voz de Machado sigue viva “en el hombre que siempre va con nosotros”.