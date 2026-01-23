El Carnaval será de locura en Riotinto con ‘El Manicomio’ y ‘Los Locos’

El Carnaval volverá a convertirse en una auténtica explosión de coplas y humor en Minas de Riotinto el próximo sábado 7 de marzo, con la llegada de las comparsas El Manicomio y Los Locos, dos formaciones muy esperadas por los aficionados.

Las comparsas de Jona y la cantera ofrecerán su espectáculo a partir de las 20:00 horas en el Cine-Teatro Juan Cobos Wilkins, que se prepara para vivir una noche intensa, marcada por la ironía, el ingenio y la fuerza de unas coplas que prometen no dejar indiferente al público.

Desde la organización se ha anunciado que la venta de entradas se abrirá próximamente y podrá realizarse tanto de manera presencial en el Ayuntamiento de Riotinto como de forma online, facilitando así el acceso a este esperado evento carnavalesco.

Con esta cita, Riotinto refuerza su apuesta por el Carnaval como uno de los grandes acontecimientos culturales del municipio, en una velada que volverá a demostrar que, en esta localidad, el Carnaval no se vive: se desata.