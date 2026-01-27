El Carnaval Colombino comienza hoy con las primeras coplas en el Gran Teatro

Huelva vuelve a vestirse de carnaval desde hoy con el inicio del Carnaval Colombino 2026, que abre oficialmente su programación con la primera sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones en el Gran Teatro.

La fase preliminar se celebrará desde hoy hasta el domingo 1 de febrero y contará con la participación de 33 agrupaciones, repartidas en 17 comparsas, 14 murgas, un coro y un cuarteto, procedentes de Huelva capital, la provincia y otros puntos de Andalucía.

Tras las preliminares, el certamen avanzará hacia las semifinales, previstas del 2 al 5 de febrero, mientras que la Gran Final tendrá lugar el sábado 7 de febrero, momento en el que se conocerá el fallo definitivo del jurado.

El inicio del concurso marca el arranque de varias semanas de coplas, crítica y humor, que continuarán posteriormente en la calle con actos populares, pasacalles y actividades que volverán a convertir el Carnaval Colombino en uno de los grandes referentes culturales y festivos de la ciudad.