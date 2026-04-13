Carlos Zanón presenta ‘Objetos perdidos’ en Huelva en un nuevo encuentro del ciclo ‘Círculo Negro’

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra esta semana una nueva cita del ciclo ‘Círculo Negro’, dedicado al género de la novela negra, con la participación del autor barcelonés Carlos Zanón.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública Provincial, donde Zanón conversará con el comunicador y escritor Félix Amador sobre el proceso creativo de su última novela, ‘Objetos perdidos’, publicada por Editorial Salamandra. La entrada será libre hasta completar aforo.

En esta obra, el autor construye un relato de suspense ambientado en una Barcelona de claroscuros, en el que sigue a un personaje que busca a otros mientras lidia con su propia pérdida. La novela profundiza en temas como la identidad, el extravío personal y la posibilidad de redención, elementos habituales en la narrativa del escritor.

Carlos Zanón es una de las voces destacadas del género negro en España. Entre sus obras figuran títulos como ‘Nadie ama a un hombre bueno’, ‘Tarde, mal y nunca’, con la que obtuvo el Premio Brigada 21 a la Mejor Primera Novela del Año, o ‘No llames a casa’, reconocida con el Premio Valencia Negra. También ha firmado ‘Yo fui Johnny Thunders’, galardonada con premios como el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón.

En 2019 publicó ‘Problemas de identidad’, una nueva entrega del icónico personaje Carvalho. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y abarca también la poesía, el relato corto y la literatura musical. Además, es letrista para diversos grupos y colabora como articulista en medios de comunicación. Desde 2017 ejerce como comisario del festival Barcelona Negra, consolidando su vínculo con el género.

La cita en Huelva se enmarca en la programación del Centro Andaluz de las Letras para fomentar el encuentro entre autores y lectores, acercando la literatura contemporáne