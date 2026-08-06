Carlos Herrera exalta la Venida de la Virgen del Rocío

El Santuario de Nuestra Señora del Rocío acogió en la noche de este miércoles la tradicional Exaltación de la Venida de la Virgen, un acto que este año corrió a cargo del comunicador Carlos Herrera Crusset y que sirvió para acercar aún más a Almonte al esperado Traslado de su Patrona.

Ante un templo repleto de almonteños, rocieros y representantes institucionales y de hermandades, Herrera construyó un discurso cargado de emoción, recuerdos y vivencias personales, poniendo el foco en el profundo vínculo que une al pueblo de Almonte con la Virgen del Rocío.

"Hay una tarde cada siete años en la que el tiempo empieza a contarse por latidos", afirmó al inicio de una intervención en la que describió la Venida como la celebración "más íntima y familiar" de Almonte, recreando el recorrido desde la aldea hasta el pueblo y la emoción que acompaña cada paso del camino. El comunicador culminó su exaltación con una invitación directa al pueblo: "Almonte, abre tus brazos, porque ya llega tu Reina".

Durante su intervención también reflexionó sobre el paso del tiempo y la transmisión de la devoción entre generaciones. "Veremos el futuro hacerse carne en quienes apenas empiezan a comprender lo que significa ser almonteño", señaló, destacando que la fe en la Virgen constituye un legado que se hereda de padres a hijos.

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, fue el encargado de abrir el acto. En su intervención destacó la estrecha vinculación de Carlos Herrera con El Rocío y su compromiso con las tradiciones, asegurando que "es y se siente hermano" de la corporación. Además, definió el Santuario como "una ascua de luz incandescente" ante la imagen de la Virgen, ya vestida de Pastora y preparada para su esperado traslado.

La presentación del exaltador corrió a cargo del empresario Ricardo Laguillo Morejón, quien destacó la capacidad del periodista para emocionar a través de la palabra y le recordó que tenía delante "al pueblo de Almonte que espera escucharte con el corazón abierto".

El acto concluyó con el rezo de la Salve dirigido por el párroco de Almonte y rector del Santuario, Francisco M. Valencia, seguido de los tradicionales vivas pronunciados por el hermano mayor de la Hermandad Matriz, Juan de los Santos. Como recuerdo de la jornada, tanto Carlos Herrera como Ricardo Laguillo recibieron una obra de la Virgen vestida de Pastora realizada por el artista pontanés Javier Aguilar.

La Exaltación de la Venida se consolida así como uno de los actos más esperados del calendario previo al Traslado de la Virgen del Rocío, una celebración que cada siete años reúne a miles de almonteños para acompañar a su Patrona desde la aldea hasta Almonte.