‘Cantareiras del Calabacino’ llevan al Foro sus coplas de raíz este viernes

El ciclo musical Las Tardes del Foro, impulsado por la Diputación de Huelva, inaugura su programación de 2026 este viernes 30 de enero con la actuación de Cantareiras del Calabacino, una propuesta que conecta la tradición oral con la emoción del directo a través de coplas cargadas de memoria y raíces populares.

El concierto se celebrará a las 21.00 horas en el Foro Iberoamericano, con entrada gratuita hasta completar aforo, previa reserva. La cita invita al público a sumergirse en un repertorio de armonías vocales y sonoridades tradicionales, pensado para disfrutar de la música con cercanía, calma y autenticidad.

El grupo está formado por mujeres de aldeas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que desarrollan un trabajo de investigación y recuperación de los cantos antiguos ligados a las labores del campo y del hogar. Coplas que durante generaciones sirvieron para transmitir conocimientos, experiencias y valores, con un papel fundamental de la mujer rural.

Acompañadas de instrumentos tradicionales como panderetas, panderos, castañuelas o almireces, las Cantareiras traen al presente un repertorio que evoca las faenas, las fiestas y las historias que forjan la identidad de los pueblos. Su música es un homenaje a la tradición musical de distintos territorios de la península ibérica y a un mundo rural cuya memoria lucha por mantenerse viva.

Cada interpretación se convierte así en un viaje sonoro necesario y emotivo, que nace en la Sierra onubense y conecta con la memoria colectiva a través de la voz, la tierra y la herencia cultural compartida.