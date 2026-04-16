El Buitrón revive más de cuatro siglos de tradición con sus Fiestas de la Santa Cruz

La aldea de El Buitrón se prepara para celebrar del 1 al 3 de mayo sus tradicionales Fiestas de la Santa Cruz, una cita con más de cuatro siglos de historia que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la fe, la cultura y la identidad local.

Durante la presentación del evento, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado el valor de esta celebración como ejemplo de conservación de las tradiciones más arraigadas, subrayando el papel fundamental de los vecinos en su mantenimiento generación tras generación.

Los orígenes de la Hermandad de la Santa Cruz se remontan a 1588, lo que convierte a esta festividad en una de las más antiguas de la provincia. A lo largo de los siglos, la aldea ha sabido mantener viva una celebración que combina actos religiosos, tradiciones populares y convivencia.

El programa festivo arrancará con el pregón el viernes y se desarrollará durante todo el fin de semana con eucaristías, procesiones y numerosas actividades culturales y lúdicas para todos los públicos.

Entre los momentos más destacados se encuentra la recogida del romero, una tradición que reúne a vecinos y mayordomos en torno a la Cruz, así como la elección de los nuevos mayordomos el domingo, uno de los actos más emotivos de la fiesta.

El alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, ha invitado a toda la provincia a participar en esta celebración, destacando su valor cultural, histórico y social.

Además de los actos religiosos, la fiesta mantiene viva la tradición gastronómica con la elaboración artesanal de dulces típicos como rosas, hojuelas, alfajores, piñonates, roscos y pestiños.

Las Fiestas de la Santa Cruz convierten así a El Buitrón en un punto de encuentro donde tradición, emoción y comunidad se dan la mano, reafirmando el legado de una celebración que forma parte esencial de la identidad del Andévalo onubense.