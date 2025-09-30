Bollullos acoge la exposición “Texturas de Huelva” de Marta Dbervel

La Casa de la Cultura de Bollullos Par del Condado será escenario, del 3 al 13 de octubre, de la exposición “Texturas de Huelva”, una propuesta artística de Marta Dbervel que invita a redescubrir la riqueza plástica y emocional del territorio onubense. La inauguración oficial tendrá lugar el próximo viernes, 3 de octubre, a las 19:00 horas, una hora antes de lo inicialmente previsto en la programación cultural de otoño.

La artista, formada en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, ha desarrollado una técnica singular que combina materiales propios de la provincia como la sal de las salinas, la arena y conchas de las playas, la tierra de los campos o la madera de la sierra. Con ellos crea piezas únicas en las que se funden naturaleza y sentimiento de pertenencia.

“Texturas de Huelva” recoge una serie de obras en las que Marta Dbervel explora colores, formas y contrastes de su tierra natal, ofreciendo al espectador una experiencia inmersiva que conecta arte y memoria colectiva. Su producción, ya exhibida en diferentes espacios de Huelva y provincia, refleja un carácter introspectivo y reflexivo que caracteriza su estilo.

El Ayuntamiento de Bollullos, a través de su Concejalía de Cultura, invita a la ciudadanía a acercarse a esta muestra y a descubrir un universo creativo en el que lo cotidiano se convierte en materia artística.