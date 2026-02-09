Blas López lleva a Casa Colón la instalación audiovisual inmersiva “El Héroe”

El artista conceptual Blas López presenta en la Casa Colón una nueva encarnación de su proyecto El Héroe, que en esta ocasión se materializa como una instalación audiovisual inmersiva. La obra podrá visitarse los días 12, 13 y 14 de febrero en la Sala de los Brazos, donde imagen, voz y sonido se entrelazan para sumergir al espectador en un recorrido introspectivo y emocional.

La pieza se articula en torno a un poema cantado escrito por el propio artista, en el que participan las voces de Rocío Márquez y José Luis Pérez Vera, junto a la suya propia. La música, compuesta y producida por Jorge Casanovas, actúa como hilo conductor de la experiencia, reforzada por un cuidado trabajo de mezcla y masterización que envuelve al público en una atmósfera de escucha profunda.

En el plano visual, la instalación cuenta con el videoarte de Ernesto Vázquez, la edición y colorimetría de Lola Mansilla y la fotografía de Juani Veloso, configurando un universo estético que dialoga de forma orgánica con la propuesta sonora. La gestión y comunicación del proyecto corre a cargo de Andrea Suero, a través de su agencia TopTrendal.

Lejos de una visión épica tradicional, El Héroe plantea una reflexión contemporánea sobre la vulnerabilidad, la resistencia y la presencia, invitando al espectador a detenerse y habitar un espacio de introspección. La instalación está dirigida a todos los públicos y podrá visitarse el jueves 12 de febrero, de 17:30 a 20:30 horas, y el viernes 13 y sábado 14, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas. La entrada tiene un precio de 5 euros.