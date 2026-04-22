La Biblioteca de la Universidad de Huelva celebra el Día del Libro con exposiciones, actividades y un mercadillo solidario

La Biblioteca de la Universidad de Huelva ha puesto en marcha una programación especial con motivo del Día del Libro que incluye exposiciones, actividades participativas y acciones solidarias, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la cultura a la sociedad onubense.

Entre las iniciativas destaca la exposición Del papel al e-book: un recorrido visual por los soportes documentales, que se podrá visitar en la Biblioteca Central desde el 22 de abril hasta el 30 de mayo. La muestra propone un recorrido por la evolución histórica del libro y otros formatos documentales, reflejando cómo han cambiado las formas de leer, escuchar y compartir el conocimiento a lo largo del tiempo.

Asimismo, se ha organizado la selección bibliográfica 50 años del Premio Cervantes: una celebración de la literatura en español, un homenaje a los autores galardonados con este prestigioso reconocimiento de las letras hispanas, que también estará disponible durante el mismo periodo.

El programa incluye además la actividad participativa Deja que un libro te elija, prevista para el 23 de abril en el Aulario Paulo Freire, donde los asistentes podrán descubrir nuevas lecturas sin conocer previamente ni el título ni el autor de las obras.

Como parte del compromiso social de la institución, los días 22 y 23 de abril se celebrará un Mercadillo del Libro Solidario, organizado por la Asociación Ayre Solidario, en el acceso a la Biblioteca Central. Esta iniciativa permitirá dar una segunda vida a los libros mientras se colabora con fines solidarios.

Con esta programación, la Biblioteca de la Universidad de Huelva refuerza su papel como espacio de dinamización cultural, sumándose a la celebración del Día del Libro con actividades inclusivas y accesibles para todos los públicos.