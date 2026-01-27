La Biblioteca Provincial de Huelva programa una nueva sesión de ‘Sábados de Cuento’ para disfrutar en familia
El Grupo El Sombrero Encuentado ofrecerá el sábado 31 la narración oral ‘Ensalada de Cuentos’ con entrada gratuita
La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá el próximo sábado 31 de enero una nueva cita del programa ‘Sábados de Cuento’, una propuesta cultural pensada para el público familiar que invita a compartir la magia de la narración oral.
La sesión, titulada ‘Ensalada de Cuentos’, comenzará a las 12:00 horas en la Sala Infantil y estará a cargo del Grupo El Sombrero Encuentado, un colectivo de voluntarios que colabora habitualmente con la biblioteca provincial.
La actividad es gratuita, aunque con aforo limitado, y está dirigida a niños y niñas acompañados de sus familias, con el objetivo de fomentar la lectura, la imaginación y el disfrute compartido de las historias.
Desde la Biblioteca Provincial animan a las familias a participar en esta iniciativa, que se consolida como una opción cultural y educativa para disfrutar del fin de semana en Huelva.