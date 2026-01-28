La Biblioteca Provincial de Huelva programa una nueva sesión de Bebecuentos para bebés y familias

La Biblioteca Provincial de Huelva volverá a abrir sus puertas a los más pequeños con una nueva edición de Bebecuentos, una propuesta cultural y educativa que se celebra un viernes al mes y que en esta ocasión tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero. La sesión estará conducida por Carmen Sara Floriano, especialista en narración oral para la primera infancia.

Bajo el título “Pipirigaña”, el bebecuento está diseñado para bebés de entre 0 y 36 meses, acompañados de sus familias, y propone un acercamiento a la literatura infantil a través de los cinco sentidos. La actividad combina palabra, música y movimiento corporal para que los más pequeños sueñen, canten, jueguen y aprendan en un entorno adaptado a sus necesidades.

La cita se desarrollará en la Sala Infantil de la biblioteca y contará con dos sesiones de 30 minutos, la primera de 17:00 a 17:30 horas y la segunda de 18:00 a 18:30 horas. Cada pase tendrá un máximo de 12 bebés, por lo que las plazas son limitadas.