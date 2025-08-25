La Biblioteca Provincial de Huelva organiza un taller artístico para niños inspirado en los mosaicos romanos

La Biblioteca Pública Provincial de Huelva propone una actividad educativa y creativa para los más pequeños con el taller “Los romanos contaban historias con piedras”, que se celebrará el viernes 5 de septiembre a las 11:00 horas en la Sala Infantil. La sesión, impartida por la historiadora del arte Andrea Fernández, permitirá a los niños descubrir cómo los romanos utilizaban los mosaicos para narrar las hazañas de sus héroes.

Durante 90 minutos, los participantes, a partir de 4 años, podrán crear sus propios mosaicos inspirados en las técnicas romanas, fomentando la creatividad y el interés por la historia y el arte antiguo. La actividad cuenta con un máximo de 15 plazas, por lo que se requiere inscripción previa en el mostrador de información de la Biblioteca.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Provincial busca combinar aprendizaje y diversión, ofreciendo a los niños un espacio para iniciarse en la historia del Imperio Romano mientras desarrollan habilidades artísticas y manuales, preparando así el inicio del curso escolar de manera entretenida y educativa.