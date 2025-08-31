La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá la presentación de El susurro de mis sueños, de Thays Santos de Fez

La Biblioteca Provincial de Huelva será escenario el próximo jueves, 11 de septiembre, a las 19:30 horas, de la presentación de la obra El susurro de mis sueños, de la escritora Thays Santos de Fez, publicada por la editorial Exlibric. El acto se celebrará en el salón de actos del centro, con aforo limitado.

Nacida en 1995, Thays Santos de Fez pasó su infancia y juventud en tres pueblos conquenses, hasta que a los 19 años se trasladó a Madrid, ciudad en la que reside en la actualidad. Su obra recoge un conjunto de cartas, poesías y pequeñas historias escritas desde la intimidad de alguien tímido a la hora de expresarse, pero que encuentra en la palabra escrita el vehículo perfecto para transmitir sentimientos con sinceridad y sensibilidad.

La autora invita a los lectores a sumergirse en un universo literario en el que predominan la verdad, la simpleza y la emoción inmediata, con textos concebidos desde la experiencia personal y el susurro del instante.

La Biblioteca Provincial de Huelva, que vuelve a convertirse en un espacio de encuentro con la literatura y sus creadores, acogerá una cita especial para quienes deseen dejarse llevar por la fuerza de la palabra y descubrir la voz de una nueva autora que apuesta por la emoción como motor creativo.