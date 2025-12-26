La Biblioteca Provincial de Huelva acoge la presentación de la novela Ella, la niña de los refranes: la sabiduría oculta

La Biblioteca Provincial de Huelva volverá a convertirse en punto de encuentro entre lectores y creadores con la presentación del libro Ella, la niña de los refranes: la sabiduría oculta, una novela firmada por la autora onubense Mercedes Martínez Rodríguez de Mondelo y publicada en 2025 por Amazón.

El acto tendrá lugar el jueves 8 de enero de 2026, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del centro bibliotecario, y contará con la presentación de Ricardo Miguel, miembro del Club de Lectura Matinal de la Biblioteca Provincial de Huelva, quien acompañará a la autora durante la velada.

La obra propone un viaje literario a través de la sabiduría popular, recuperando refranes y enseñanzas transmitidas de generación en generación, especialmente por la voz de los abuelos. Todo ello se entrelaza con una historia personal cargada de emoción, memoria y tradición, que invita al lector a reflexionar sobre el valor del legado oral y su vigencia en la actualidad.

Desde la Biblioteca Provincial se destaca esta cita como una oportunidad para disfrutar de la literatura en un entorno cercano, fomentar el diálogo entre autores y lectores y poner en valor la creación literaria local. El acto está abierto al público hasta completar aforo y se enmarca dentro de la programación cultural que impulsa la biblioteca como espacio vivo de difusión cultural y encuentro ciudadano.