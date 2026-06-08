La Biblioteca Provincial de Huelva acoge la presentación del libro ‘Solo para ti: Lo que el alma calla’

La Biblioteca Pública Provincial de Huelva será escenario este martes, 9 de junio, de la presentación oficial de ‘Solo para ti: Lo que el alma calla’, la nueva obra de la escritora Ayana Farina.

El acto, previsto para las 20.00 horas, incluirá un encuentro con los asistentes y una posterior firma de ejemplares, ofreciendo a los lectores la oportunidad de conocer de cerca a la autora y profundizar en los mensajes que transmite su libro.

La publicación propone un recorrido por las emociones, el autoconocimiento y la sanación personal, abordando aspectos relacionados con el amor propio, las heridas emocionales y el crecimiento interior. Según la autora, la obra nace con la intención de conectar con aquellas personas que buscan comprender mejor sus sentimientos y avanzar en procesos de transformación personal.

La presentación se plantea como un encuentro cercano e íntimo en el que los asistentes podrán compartir reflexiones y experiencias en torno a los temas que aborda el libro.

Con esta actividad, la Biblioteca Provincial vuelve a convertirse en punto de encuentro para la literatura y la cultura en la capital onubense, acogiendo una cita dirigida a lectores interesados en el desarrollo personal y la literatura emocional.