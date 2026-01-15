Buscar
jueves. 15.01.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    11.7 °C
    nubes

La Biblioteca Provincial de Huelva acoge la presentación del libro ‘Hallar la Atlántida’, de Ignacio Rodríguez Temiño

El arqueólogo y conservador de museos desmonta uno de los grandes mitos de la cultura occidental en una obra que invita al pensamiento crítico y al análisis histórico riguroso

Hallar la Atlántida
Hallar la Atlántida
Huelva Presentación
La Biblioteca Provincial de Huelva acoge la presentación del libro ‘Hallar la Atlántida’, de Ignacio Rodríguez Temiño
Redacción
Redacción
15/01/26 - 11:20

La Biblioteca Provincial de Huelva será escenario el próximo martes 20 de enero, a las 19.00 horas, de la presentación del libro Hallar la Atlántida. Historia crítica de quienes la buscan porque no saben que fue una invención, una obra del doctor en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad Ignacio Rodríguez Temiño, publicada por la editorial Rhemata en 2025. El acto tendrá lugar en el salón de actos del centro y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El libro propone un recorrido crítico y documentado por la historia de uno de los mitos más persistentes y rentables de la cultura occidental: la Atlántida. A partir del relato filosófico de Platón, Rodríguez Temiño analiza cómo una narración concebida como recurso moral y político terminó convertida, con el paso de los siglos, en una obsesión arqueológica, un negocio cultural y un filón para la pseudohistoria y el pensamiento conspirativo.

Lejos de intentar “destruir” el mito, el autor plantea comprenderlo. Para ello, rastrea los distintos usos políticos, ideológicos y comerciales que ha tenido la Atlántida desde el Renacimiento hasta la actualidad, deteniéndose especialmente en su explotación contemporánea a través de documentales sensacionalistas, teorías sin base científica y productos culturales que presentan el mito como una verdad oculta.

Con un estilo claro, irónico y accesible, la obra revisa las fuentes clásicas, desmonta supuestas pruebas arqueológicas y reflexiona sobre el deseo colectivo de creer en civilizaciones perdidas y pasados ideales. El ensayo también aborda el impacto actual de la pseudohistoria, las fake news históricas y la conversión de la Atlántida en una “marca” rentable, alertando sobre los riesgos de manipular el pasado para construir identidades o justificar determinadas ideologías.

La presentación se plantea como una cita destacada para quienes se interesan por la historia, la arqueología y el pensamiento crítico, y refuerza el papel de la Biblioteca Provincial de Huelva como espacio de encuentro entre lectores, autores y conocimiento. Un acto que invita a reflexionar sobre cómo se construyen los mitos y, sobre todo, sobre la importancia de aprender a pensar el pasado con rigor.