La Biblioteca Provincial de Huelva acoge la presentación del libro ‘Hallar la Atlántida’, de Ignacio Rodríguez Temiño

La Biblioteca Provincial de Huelva será escenario el próximo martes 20 de enero, a las 19.00 horas, de la presentación del libro Hallar la Atlántida. Historia crítica de quienes la buscan porque no saben que fue una invención, una obra del doctor en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad Ignacio Rodríguez Temiño, publicada por la editorial Rhemata en 2025. El acto tendrá lugar en el salón de actos del centro y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El libro propone un recorrido crítico y documentado por la historia de uno de los mitos más persistentes y rentables de la cultura occidental: la Atlántida. A partir del relato filosófico de Platón, Rodríguez Temiño analiza cómo una narración concebida como recurso moral y político terminó convertida, con el paso de los siglos, en una obsesión arqueológica, un negocio cultural y un filón para la pseudohistoria y el pensamiento conspirativo.

Lejos de intentar “destruir” el mito, el autor plantea comprenderlo. Para ello, rastrea los distintos usos políticos, ideológicos y comerciales que ha tenido la Atlántida desde el Renacimiento hasta la actualidad, deteniéndose especialmente en su explotación contemporánea a través de documentales sensacionalistas, teorías sin base científica y productos culturales que presentan el mito como una verdad oculta.

Con un estilo claro, irónico y accesible, la obra revisa las fuentes clásicas, desmonta supuestas pruebas arqueológicas y reflexiona sobre el deseo colectivo de creer en civilizaciones perdidas y pasados ideales. El ensayo también aborda el impacto actual de la pseudohistoria, las fake news históricas y la conversión de la Atlántida en una “marca” rentable, alertando sobre los riesgos de manipular el pasado para construir identidades o justificar determinadas ideologías.

La presentación se plantea como una cita destacada para quienes se interesan por la historia, la arqueología y el pensamiento crítico, y refuerza el papel de la Biblioteca Provincial de Huelva como espacio de encuentro entre lectores, autores y conocimiento. Un acto que invita a reflexionar sobre cómo se construyen los mitos y, sobre todo, sobre la importancia de aprender a pensar el pasado con rigor.