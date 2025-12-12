La Biblioteca Provincial de Huelva acoge mañana una nueva sesión del Listening Club de jazz

La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá mañana sábado una nueva sesión del Listening Club, un club de apreciación del jazz que combina la escucha musical con la lectura para ofrecer un enfoque completo del género.

La actividad, abierta a todas las personas interesadas, estará moderada por los músicos y profesores del Instituto de Música Moderna y Jazz de Huelva, Antonio y Rafa López. Durante el encuentro se escuchará una obra discográfica seleccionada y se leerá un texto que contextualiza el estilo, el artista o la obra en cuestión. La biblioteca facilitará referencias musicales y una selección de libros para guiar el trabajo del club.

La sesión se desarrollará a partir de las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Provincial. La entrada es libre, aunque el aforo es limitado y se dará preferencia a los miembros ya inscritos en el club.

Este encuentro ofrece una oportunidad única para disfrutar del jazz desde una perspectiva cultural y educativa, promoviendo la comprensión del género y su historia entre los onubenses.