La Biblioteca Provincial acoge la presentación del poemario “La estrella que llora la luna”, de Aku Reyes

La Biblioteca Provincial de Huelva será el escenario de la presentación del libro de poemas La estrella que llora la luna, del autor Aku Reyes, una obra publicada por la editorial Autografía en 2025.

El acto tendrá lugar el viernes 9 de enero de 2026, a partir de las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Provincial, y supondrá una oportunidad para acercarse a un poemario que invita a la introspección, el silencio y la conexión con la esencia interior.

La estrella que llora la luna está compuesto por 101 poemas de carácter místico, un número elegido de forma consciente por el autor como símbolo del viaje del ser humano hacia su esencia y su posterior regreso transformado. La obra plantea un recorrido espiritual que parte del individuo, se sumerge en lo esencial y retorna convertido en expresión artística, desde una mirada profundamente simbólica y poética.

Aku Reyes, poeta, bailarín, artista marcial y escritor, propone en este libro una experiencia literaria que nace de la emoción inexplicable que surge del silencio y del encuentro con lo divino, expresada a través de una luz poética que atraviesa cada uno de los textos.

La presentación está abierta al público y se enmarca dentro de la programación cultural de la Biblioteca Provincial, reforzando su apuesta por la literatura contemporánea y la creación poética.