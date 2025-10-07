Bellavista acoge la exposición de acuarelas ‘Veleros’ de Javier Camacho

La sala de exposiciones Jon Castizo Ciluaga, ubicada en el edificio municipal de Bellavista, ha inaugurado esta tarde la exposición de acuarelas ‘Veleros’, del artista Javier Camacho, una propuesta artística que sumerge al visitante en un universo de color, mar y movimiento.

El acto de apertura, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque, ha contado con la presencia del alcalde, Adrián Cano, y de la primera teniente de alcalde y responsable del área, Ana Mora, quienes han dado la bienvenida a los asistentes y han recorrido la muestra junto al autor. Ambos han destacado la calidad de las obras y la atmósfera que transmiten, “una exposición que trae la brisa marina y la magia de los veleros a Bellavista”, señalaron.

El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer la respuesta de los vecinos ante las diferentes iniciativas culturales impulsadas por el consistorio, subrayando el compromiso firme del Ayuntamiento de Aljaraque con la promoción del arte y la cultura en el municipio.

La exposición ‘Veleros’ podrá visitarse hasta el 24 de octubre, ofreciendo a los amantes de la pintura una oportunidad única para disfrutar de la técnica y sensibilidad de Javier Camacho, cuyas acuarelas reflejan la belleza del mar y el espíritu libre de la navegación.