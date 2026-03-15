Beatriz Sánchez gana el I Premio de Jóvenes Escritores Fuente Clara Cabrera Mateos

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, dedicada a la defensa de las víctimas de accidentes provocados por animales sueltos en las carreteras, ha dado a conocer el fallo del jurado de su I Premio de Jóvenes Escritores, una iniciativa destinada a fomentar la creación literaria entre los jóvenes y promover la reflexión social a través de la literatura.

El primer premio ha sido otorgado a la novela “La última palabra”, escrita por Beatriz Sánchez García, alumna de segundo de Bachillerato del IES Tartessos.

Tras la lectura y deliberación de las obras presentadas, el jurado ha destacado la solidez narrativa de la novela, así como la madurez literaria de la autora y la sensibilidad con la que aborda los conflictos humanos presentes en la historia.

Según recoge el fallo, la obra sobresale por la profundidad de sus personajes y por una voz narrativa que combina intensidad emocional con una prosa clara y cuidada. Asimismo, se ha valorado su estructura bien articulada, capaz de mantener la tensión narrativa y conducir al lector a través de una trama que invita a reflexionar sobre la memoria, la responsabilidad y la necesidad de ser escuchados cuando la vida cambia de forma inesperada.

El jurado ha resaltado también la capacidad de la obra para transformar una experiencia difícil en un relato de dignidad, superación y humanidad, aportando una mirada profunda dentro de la narrativa contemporánea.

Con esta convocatoria, la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos reafirma su compromiso con la concienciación sobre los riesgos que suponen los animales sueltos en las carreteras, al tiempo que impulsa la participación de los jóvenes a través de la cultura y la literatura.