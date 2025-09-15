La Banda Sinfónica Municipal de Lepe estrena uniforme en la Magna Mariana de Huelva

La Banda Sinfónica Municipal de Lepe estrenará nuevo uniforme durante la procesión de la Magna Mariana que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre en Huelva, acompañando a la Virgen de la Bella.

El diseño, elegante y sobrio, ha sido elaborado por la reconocida sastrería Marisa Ortega y, según Luis Miguel Prieto, presidente de la Asociación Banda Sinfónica Municipal de Lepe, refleja “la esencia de nuestra formación musical” y busca agradar al público que siga su actuación.

Tras 17 años de trayectoria y una evolución constante, la banda renueva su imagen como símbolo de compromiso con la excelencia, la tradición y la cultura musical en la comarca. La presentación oficial del uniforme contó con la presencia de la teniente de alcalde, Mariana Otero, quien felicitó a la banda por su esfuerzo y dedicación, así como del concejal de Festejos, José Manuel Cortés, y representantes de la propia BSML.

Con esta nueva adquisición, la Banda Sinfónica Municipal de Lepe se prepara para ofrecer un acompañamiento musical destacado en uno de los eventos marianos más importantes de Andalucía, consolidando su proyección cultural y su conexión con la tradición de la región.