Los Balcones Cofrades convierten Huelva en una galería al aire libre

Huelva volverá a vestirse de arte y tradición con la celebración de la VI edición del Certamen de Balcones Cofrades, una iniciativa impulsada por la Hermandad de la Borriquita que, con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Puerto de Huelva, se ha consolidado como una cita imprescindible en la antesala de la Semana Santa.

A partir del próximo 25 de marzo, las calles del centro se transformarán en una auténtica galería al aire libre con la exposición de las obras finalistas, entre pinturas y fotografías, que este año superan la veintena de participantes, incluyendo incluso artistas de fuera de la provincia.

El concejal de Cultura, Nacho Molina, ha destacado la evolución del certamen, recordando que “nació en plena pandemia y hoy está completamente consolidado”, subrayando que “más allá de los premios, lo importante es cómo se transforma la ciudad en una galería de arte al aire libre”.

Por su parte, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha puesto en valor la colaboración institucional, afirmando que se trata de “un certamen que une arte y tradición, llevando la cultura a la calle y transformando fachadas emblemáticas en espacios abiertos a todos”.

Las obras se expondrán en los balcones del Ayuntamiento, en las calles Cardenal Cisneros y Arcipreste González García, así como en la fachada de la Diputación, ampliando así el recorrido de una muestra que cada año gana en proyección y participación.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha incidido en el valor de esta iniciativa, señalando que “no solo promueve el arte y la cultura, sino que también refuerza la colaboración entre instituciones y acerca nuestras tradiciones a más personas”.

El certamen culminará el Viernes de Dolores con el fallo del jurado, tras el cual las obras ganadoras se trasladarán a la Gran Vía, uno de los principales escenarios de la Semana Santa onubense.

Desde la organización, Chema Riquelme ha destacado que “el Balcón Cofrade une arte, tradición, sentimiento y emoción”, avanzando además la intención de que la exposición pueda itinerar por otros municipios de la provincia.

Los premios se entregarán durante las Fiestas Colombinas, cerrando así una edición que vuelve a demostrar cómo Huelva convierte sus balcones en ventanas abiertas a la emoción cofrade.