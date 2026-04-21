El Ayuntamiento presenta la obra ‘Huelva y el terremoto de 1755’, ganadora del XXV Premio Diego Díaz Hierro

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este martes en el patio consistorial el libro Huelva y el terremoto de 1755, obra de Fernando Álvarez, galardonada con el XXV Premio de Investigación Diego Díaz Hierro.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, quienes han destacado la relevancia de un trabajo que profundiza en el impacto que el terremoto de Lisboa tuvo en la entonces villa de Huelva, una materia escasamente abordada por la historiografía.

Durante su intervención, la regidora ha felicitado al autor por su contribución al conocimiento de la historia local, subrayando el interés del estudio en relación con la ubicación geotectónica de la ciudad. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la comunidad investigadora onubense y el legado del historiador Diego Díaz Hierro, destacando el compromiso municipal con la investigación y la difusión del patrimonio histórico.

Por su parte, el concejal ha dado lectura al acta del jurado, que acordó por unanimidad conceder el premio a la obra de Álvarez, valorando especialmente su estructura, redacción y el uso de fuentes documentales procedentes tanto del Archivo Municipal de Huelva como de otros archivos provinciales. El galardón incluye una dotación económica de 4.500 euros, así como la publicación del trabajo en formato físico y digital, este último disponible próximamente para descarga gratuita.

El autor ha agradecido el reconocimiento y ha explicado que su obra pretende ofrecer una visión integral del impacto del terremoto del 1 de noviembre de 1755 en la provincia de Huelva, más allá de las referencias fragmentarias existentes hasta ahora. El estudio analiza también la respuesta de las autoridades civiles y eclesiásticas, así como la interpretación del fenómeno en el contexto del pensamiento ilustrado.

Fernando Álvarez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Derecho por la UNED, cuenta con una trayectoria investigadora centrada en la historia moderna y contemporánea. Entre sus trabajos destacan estudios sobre el Catastro de Ensenada, el desastre de Annual o el terremoto de 1755 en Trigueros.

El Premio Diego Díaz Hierro es un certamen impulsado por el Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de preservar la memoria del ilustre historiador onubense y fomentar la investigación sobre la historia local, apoyándose en el importante legado documental que este donó a la ciudad.