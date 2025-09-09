El Ayuntamiento de Palos de la Frontera organiza un viaje para recorrer el Camino de Santiago en noviembre

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha anunciado la organización de un viaje especial para realizar el Camino de Santiago, en la modalidad del Camino Portugués, desde Tuy hasta la capital compostelana. La experiencia tendrá lugar entre los días 3 y 9 de noviembre y está dirigida a personas mayores de 18 años que cuenten con una buena condición física.

Con un precio de 350 euros, el programa ofrece a los participantes la posibilidad de recorrer una de las rutas más emblemáticas hacia Santiago de Compostela, combinando naturaleza, convivencia y patrimonio cultural.

Las inscripciones deberán formalizarse entre el 15 y el 19 de septiembre, en horario de 9:00 a 12:00 horas, en la Oficina Municipal de Turismo. Será necesario presentar una fotocopia del DNI.

El consistorio ha advertido de que las plazas son limitadas, por lo que el lunes 22 de septiembre a las 12:00 horas se celebrará un sorteo en la Casa de la Cultura para adjudicar las plazas entre los inscritos.

Desde el Ayuntamiento se anima a los vecinos a participar en esta iniciativa, que supone “una oportunidad única para vivir la experiencia del Camino de Santiago en un entorno inigualable”.