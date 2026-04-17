Ayamonte recupera la figura de José Jiménez Barberi con la presentación de una antología literaria

La Casa Grande de Ayamonte ha acogido la presentación del libro Antología del poeta y literato ayamontino José Jiménez Barberi, una publicación que contribuye a recuperar y difundir la obra de este autor vinculado a la historia cultural de la ciudad.

El trabajo ha sido elaborado por María Antonia Moreno, quien ha llevado a cabo una labor de investigación, recopilación y contextualización que ha permitido ordenar la producción literaria de Barberi y acercarla a la ciudadanía.

La iniciativa se enmarca en la línea de actuación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, centrada en la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural local, así como en la puesta en valor de figuras relevantes del ámbito literario del municipio.

Con esta publicación, el Consistorio refuerza su compromiso con la promoción del conocimiento histórico y cultural, fomentando el acceso a la literatura y contribuyendo a fortalecer la identidad colectiva de la ciudad.