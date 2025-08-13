Ayamonte se prepara para ‘Un Paseo por el Arte’, la mayor exposición al aire libre de Andalucía

La ciudad fronteriza de Ayamonte ultima los preparativos para la celebración de ‘Un Paseo por el Arte’, uno de los eventos culturales más destacados del verano. Organizado por el Taller de Arte “La Escalera” y el Ayuntamiento, el encuentro convierte las calles del casco histórico en un museo al aire libre, con obras colgadas en fachadas y decoradas únicamente con alumbrado público y guirnaldas de luces que aportan un toque romántico y bohemio.

En esta edición, el recorrido se amplía con la incorporación de la calle Felipe Hidalgo, y participan artistas invitados de la Eurociudad del Guadiana, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la Asociación Cultural Iberoamericana y galerías de Huelva. Además, se habilitarán dos puntos de información en la calle Jovellanos y la Plaza del Rosario, y se abrirá al público la Casa Jesús Patio 3.3, actualmente en restauración.

El alcalde, Alberto Fernández, destacó que el evento no solo permite disfrutar de pintura, escultura y fotografía, sino también de diseño gráfico y nuevas tecnologías. Subrayó la colaboración de los vecinos, la coordinación de seguridad, limpieza y el acceso mediante zonas de aparcamiento recomendadas en el recinto ferial y el puerto deportivo, garantizando una experiencia segura y accesible para todos.