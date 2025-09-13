Buscar
sábado. 13.09.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    24.5 °C
    muy nuboso

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos convoca becas para alumnos de primaria de Rociana

Las ayudas, de 50 euros por alumno, están destinadas a material escolar para el curso 2025/26

Beca de la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos.
Beca de la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos.
Rociana del Condado
La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos convoca becas para alumnos de primaria de Rociana
Redacción
Redacción
13/09/25 - 05:56

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos ha publicado la convocatoria y las bases de sus becas dirigidas a alumnos y alumnas de Educación Primaria de los colegios públicos de Rociana del Condado para el curso académico 2025/26.

Cada beca tiene un importe de 50 euros por estudiante y está destinada a la adquisición de material escolar. Para poder acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: estar matriculados en Educación Primaria en un centro público de Rociana, estar empadronados en el municipio, no repetir curso salvo excepciones justificadas y que la renta per cápita familiar sea inferior a 8.000 euros. Además, será necesario presentar justificantes de gasto, como facturas o recibos del material escolar adquirido.

Los interesados pueden solicitar información y realizar consultas a través del teléfono 637 85 97 67. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la asociación con la educación y el apoyo a las familias del municipio.