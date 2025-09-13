La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos convoca becas para alumnos de primaria de Rociana

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos ha publicado la convocatoria y las bases de sus becas dirigidas a alumnos y alumnas de Educación Primaria de los colegios públicos de Rociana del Condado para el curso académico 2025/26.

Cada beca tiene un importe de 50 euros por estudiante y está destinada a la adquisición de material escolar. Para poder acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: estar matriculados en Educación Primaria en un centro público de Rociana, estar empadronados en el municipio, no repetir curso salvo excepciones justificadas y que la renta per cápita familiar sea inferior a 8.000 euros. Además, será necesario presentar justificantes de gasto, como facturas o recibos del material escolar adquirido.

Los interesados pueden solicitar información y realizar consultas a través del teléfono 637 85 97 67. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la asociación con la educación y el apoyo a las familias del municipio.