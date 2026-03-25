Arranca en la Sierra el rodaje de “Claros de bosque”

La provincia de Huelva se convierte estos días en escenario cinematográfico con el inicio del rodaje de Claros de bosque, la primera película de ficción del director sevillano Alejandro Salgado, que ha comenzado su filmación en la aldea de Castañuelo, en Aracena, tras una primera fase en Oporto (Portugal).

El rodaje se desarrollará durante seis semanas en distintos enclaves de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, incluyendo localidades como Higuera de la Sierra, Zufre, Galaroza, La Nava o Los Romeros, poniendo en valor tanto el paisaje como el patrimonio cultural de la zona.

La película, producida por la andaluza La Maleta Films en coproducción con la portuguesa Rúa Escura, cuenta con la participación de Canal Sur y Televisión Española, así como con el respaldo del ICAA, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva. Su estreno en cines correrá a cargo del sello independiente Atalante.

El proyecto apuesta por un enfoque singular, combinando actores naturales con colaboraciones musicales como las del cantaor Tomás Perrate o el guitarrista Raúl Cantizano, además de la participación del actor portugués José Martins. El casting, realizado en la propia sierra, refuerza la autenticidad de una historia profundamente ligada al territorio.

Claros de bosque narra el regreso de Pedro a su aldea natal tras años fuera, en un viaje íntimo marcado por la memoria, las raíces y la necesidad de reconciliación personal. Inspirada en el pensamiento de la filósofa María Zambrano, la película aborda temas como la identidad, el cuidado, la familia y el vínculo con el entorno.

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, declarado Reserva de la Biosfera, se convierte en un elemento central de la obra, no solo como escenario, sino como reflejo de una forma de vida y una cultura que la película busca preservar y visibilizar.

El director Alejandro Salgado ha destacado que se trata de “un cine hecho desde Andalucía, valiente y comprometido con sus raíces”, mientras que la productora Irene Hens ha subrayado el carácter participativo del proyecto, que integra a la comunidad local y apuesta por la sostenibilidad social y ambiental.

Con este rodaje, la provincia refuerza su proyección como plató natural y como referente cultural en el ámbito audiovisual.